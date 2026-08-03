МЧС России контролирует гидрологическую ситуацию в бассейне Амура

Так, глава МЧС России Александр Куренков и руководитель Минприроды РФ Александр Козлов провели совещание, посвященное паводкоопасному периоду в бассейне Амура. Как было отмечено, сейчас нет никакой угрозы безопасности населенным пунктам Приамурья и объектам инфраструктуры. Также нет пока ни одного затопленного дома. Тем не менее, все силы и средства местных спасателей уже приведены в режим повышенной готовности. Специалисты постоянно следят за гидрологической обстановкой в Амуре и его притоках, регулярно взаимодействуя с синоптиками и главами населенных пунктов по этому вопросу. Налажен межведомственный обмен информацией. Добавим, что, согласно прогнозу синоптиков, к 5−8 августа уровень воды в Амуре возле Хабаровска должен подняться до 430−450 сантиметров, достигнув отметки неблагоприятных явлений (она начинается с 450 сантиметров). Сейчас ведется оповещение жителей Хабаровска и владельцев дачных участков на трех амурских островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный о возможном подтоплении их владений.