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Бухгалтер из Хабаровска украла у начальника более 5,5 миллионов рублей

В 2019 году женщина устроилась бухгалтером к индивидуальному предпринимателю. Во время работы она решила незаметно красть деньги начальника. С января 2022 по август 2024 года она переводила деньги предпринимателя на свои счета, под видом различных выплат. Так, злоумышленница забрала у начальника более 5,5 млн рублей. Обвиняемая признала вину, дело направлено в Железнодорожный районный суд для.

В 2019 году женщина устроилась бухгалтером к индивидуальному предпринимателю. Во время работы она решила незаметно красть деньги начальника. С января 2022 по август 2024 года она переводила деньги предпринимателя на свои счета, под видом различных выплат. Так, злоумышленница забрала у начальника более 5,5 млн рублей. Обвиняемая признала вину, дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.