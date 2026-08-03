Бухгалтер из Хабаровска украла у начальника более 5,5 миллионов рублей

В 2019 году женщина устроилась бухгалтером к индивидуальному предпринимателю. Во время работы она решила незаметно красть деньги начальника. С января 2022 по август 2024 года она переводила деньги предпринимателя на свои счета, под видом различных выплат. Так, злоумышленница забрала у начальника более 5,5 млн рублей. Обвиняемая признала вину, дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.