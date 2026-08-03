В Хабаровском крае лесозаготовители повредили 266 деревьев на 1,2 млн рублей

В Хабаровском крае прокуратура Нанайского района провела проверку соблюдения лесного законодательства. На территории Гассинского лесничества обнаружили, что сотрудники двух лесозаготовительных организаций проводили работы по расчистке кюветов вдоль дороги без разрешительных документов. В ходе этих работ они повредили 266 деревьев различных пород. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.