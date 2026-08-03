Тихвинский лес во Владивостоке официально стал зоной зелёных насаждений

Отметим, что осенью 2023 года земельный участок с кадастровым номером 25:28:030017:6282 разделили на два, установили промышленную зону П-1 и сдали в аренду без торгов под размещение производства. Местные жители, уже однажды отстоявшие лес при мэре Олеге Гуменюке, вновь вышли на его защиту. Итогом стало расторжение договора аренды с предпринимателем, планировавшим построить здесь швейный цех, а также обещание благоустроить Тихвинский лес. Для будущей зоны отдыха даже разработали концепцию за 980 тысяч рублей, однако работы так и не начались. В 2025 году разделённую территорию снова объединили в участок 25:28:030017:8290, но на нём по-прежнему значилась производственная зона. Мэрия подала заявку на изменение функциональной зоны только в октябре, а собранные мнения жителей ушли на согласование в краевые ведомства.