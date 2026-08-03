Тихвинский лес во Владивостоке официально стал зоной зелёных насаждений

Участки Тихвинского леса, за сохранение которых несколько лет боролись жители Владивостока, официально получили статус зоны зелёных насаждений (Р-1). Документы, подтверждающие внесение изменений в градостроительную документацию, опубликовал в своём телеграм-канале (18+) депутат Думы города Антон Савенко. Это решение стало итогом долгой процедуры согласования с краевым министерством архитектуры и градостроительной политики.
Поводом для публикации послужил ответ министерства архитектуры и градостроительной политики Приморского края за подписью главного архитектора Антона Глушкова. Ещё в феврале 2025 года ведомство уведомило депутата о начале работы по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Владивостокского городского округа.
Речь шла об установлении территориальной зоны зелёных насаждений в границах четырёх конкретных земельных участков с кадастровыми номерами 25:28:030017:7428, 25:28:030017:6282, 25:28:030017:6283 и 25:28:030017:6284. Все эти участки расположены в пределах так называемого Тихвинского леса.
История борьбы за этот лесной массив началась задолго до сегодняшнего дня. Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в феврале 2024 года информацию о вырубке леса под швейное производство в правительстве Приморья назвали фейком, заявив, что предприятие займёт лишь часть территории, а не весь лес. Власти уверяли, что компания обещает провести озеленение, построить цех на 1,5 тысячи квадратных метров и создать 100 рабочих мест. Однако жителей это не успокоило. Прокуратура Приморского края тогда же организовала проверку законности планов, выяснив, что территориальная зона участка была изменена с рекреационной на производственную, при этом он находится в непосредственной близости к кладбищу «Морское».
Уже 14 февраля 2024 года глава Владивостока Константин Шестаков заявил, что в районе Тихвинского леса появится благоустроенный парк, который построят по федеральной программе. Однако для этого сначала требовалось вернуть земле рекреационный статус, а этот процесс затянулся.
Отметим, что осенью 2023 года земельный участок с кадастровым номером 25:28:030017:6282 разделили на два, установили промышленную зону П-1 и сдали в аренду без торгов под размещение производства. Местные жители, уже однажды отстоявшие лес при мэре Олеге Гуменюке, вновь вышли на его защиту. Итогом стало расторжение договора аренды с предпринимателем, планировавшим построить здесь швейный цех, а также обещание благоустроить Тихвинский лес. Для будущей зоны отдыха даже разработали концепцию за 980 тысяч рублей, однако работы так и не начались. В 2025 году разделённую территорию снова объединили в участок 25:28:030017:8290, но на нём по-прежнему значилась производственная зона. Мэрия подала заявку на изменение функциональной зоны только в октябре, а собранные мнения жителей ушли на согласование в краевые ведомства.