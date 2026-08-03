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«Кайрат» узнал главного арбитра матча с «Левски»

Назначен судья на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Левски» — «Кайрат», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы УЕФА, главным арбитром встречи станет 38-летний Донатас Румшас из Литвы. Интересно, что он уже работал на матче «Кайрата» против «Брюгге». Это было в январе 2026 года в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Алматы и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Матч «Левски» — «Кайрат» пройдет 4 августа на стадионе «Георгий Аспарухов» в Софии. Игра начнется в 22:30 по казахстанскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на Qazsport.

По последним данным пресс-службы алматинского клуба, желто-черные уже находятся в столице Болгарии и даже провели первую тренировку.

По итогам 20-го тура Казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» занимает вторую строчку турнирной таблицы.

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