«Кайрат» узнал главного арбитра матча с «Левски»

По данным пресс-службы УЕФА, главным арбитром встречи станет 38-летний Донатас Румшас из Литвы. Интересно, что он уже работал на матче «Кайрата» против «Брюгге». Это было в январе 2026 года в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Алматы и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.