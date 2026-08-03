В Омске школы перейдут на учебники Медведева и Мединского с 3 августа

В России с сегодняшнего дня, 3 августа, начал действовать новый федеральный перечень учебников, которые разрешено использовать в школах. В список вошли, в частности, учебники по истории для 5−9-х классов и обществознанию для 9−11-х классов.
Как сообщает ТАСС, новый перечень утвердило Министерство просвещения России. Прежний список, действовавший с 2025 года, признан утратившим силу.
В обновлённый перечень вошли учебники по обществознанию для 9-го, 10-го и 11-го классов под редакцией Д. А. Медведева. Также в список включили учебник «Обществознание: базовый уровень» для образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.
Кроме того, в федеральном перечне появились учебники по истории для 5−9-х классов под редакцией В. Р. Мединского.