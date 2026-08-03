Угнанный более 20 лет назад Lexus вернули законному владельцу в Иркутске

IrkutskMedia, 3 августа. В Иркутске законному владельцу вернули кроссовер Lexus, похищенный в Подмосковье более 20 лет назад. Автомобиль американской сборки был угнан в 2005 году. Владелец пользовался машиной менее года и уже не рассчитывал когда-либо вновь сесть за ее руль.