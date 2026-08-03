Угнанный более 20 лет назад Lexus вернули законному владельцу в Иркутске

IrkutskMedia, 3 августа. В Иркутске законному владельцу вернули кроссовер Lexus, похищенный в Подмосковье более 20 лет назад. Автомобиль американской сборки был угнан в 2005 году. Владелец пользовался машиной менее года и уже не рассчитывал когда-либо вновь сесть за ее руль.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, авто вернули благодаря совместной работе отделения Национального Центрального Бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области, сотрудников Госавтоинспекции, Экспертно-криминалистического центра, подразделения дознания городского управления полиции, а также НЦБ Интерпола Японии.
Во время постановки автомобиля на учет сотрудник Госавтоинспекции заметил, что номера агрегатов имеют признаки незаконного изменения, после чего машину направили на автотехническую экспертизу. Криминалисты подтвердили, что планка с номером была вварена в кузов.
Для установления владельца транспортного средства подключились сотрудники отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Приангарью. По каналам Интерпола была установлена необходимая заводская информация, которая позволила выяснить, что автомобиль находится в розыске, и найти его законного владельца.
Чтобы забрать автомобиль, мужчина прибыл в Иркутск. В столице Приангарья ему передали ключи и вернули машину.
Напомним, 61-летнему жителю Осинского района вернули автомобиль Toyota Camry, похищенный в 2015 году в поселке Молодежный Иркутского района. Иномарка 11 лет находилась в федеральном розыске.