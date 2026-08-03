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3 августа будет временно ограничено движение через железнодорожный переезд в Сосновоборском округе Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с проведением путевых ремонтных работ 3 августа с 22:00 до 24:00 будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд в селе Зыково.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В связи с проведением путевых ремонтных работ 3 августа с 22:00 до 24:00 будет закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд в селе Зыково.

Объехать ремонтируемый участок можно через деревню Кузнецово. Для проезда машин экстренных служб (скорой помощи, пожарных, полиции) предусмотрено обустройство настила через пути.

Временное закрытие согласовано с администрацией Сосновоборского муниципального округа.

КрасЖД приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей автотранспортных средств учитывать эту информацию при планировании маршрута.