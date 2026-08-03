Лесная расчистка: в Хабаровском крае за порчу деревьев возбуждено уголовное дело

В Хабаровском крае по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело за незаконную рубку леса, сообщает прокуратура Хабаровского края.
«Прокуратурой Нанайского района Хабаровского края проведена проверка соблюдения законодательства в сфере лесопользования. При обследовании участков на территории Гассинского лесничества, установлено, что сотрудниками двух лесозаготовительных организаций в отсутствие разрешительной документации проводились работы по расчистке кюветов вдоль дороги, в ходе которых повреждено 266 деревьев различных пород», — говорится в сообщении.
Ущерб лесному фонду составил около 1,2 млн рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
Расследование уголовного дела и вопрос возмещения причиненного ущерба контролируются надзорным ведомством.