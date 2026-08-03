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Стало известно, сколько разделящих традиционные ценности австрийцев переехали в РФ после указа Путина

Посол Грозов: около 50 австрийцев переехали в РФ после указа Путина о ценностях.

Источник: Комсомольская правда

Австрийцы, разделяющие понятие традиционных ценностей, выбирают в качестве постоянного места жительства Россию. Об этом рассказал посол РФ в Вене Андрей Грозов. По словам дипломата, уже более 50 граждан Австрии переехали в Россию после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.

«Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы», — сказал Грозов РИА Новости.

Напомним, в 2022 году Владимир Путин впервые утвердил в России 17 традиционных ценностей. Что входит в список, читайте здесь на KP.RU.

В 2024 году российский лидер подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно нравственные-ценности». Теперь жители ряда стран могут получить разрешение на проживание в РФ, если разделяют традиционные ценности.