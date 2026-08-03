Стало известно, сколько разделящих традиционные ценности австрийцев переехали в РФ после указа Путина

Австрийцы, разделяющие понятие традиционных ценностей, выбирают в качестве постоянного места жительства Россию. Об этом рассказал посол РФ в Вене Андрей Грозов. По словам дипломата, уже более 50 граждан Австрии переехали в Россию после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.