Стало известно, сколько разделящих традиционные ценности австрийцев переехали в РФ после указа Путина

Австрийцы, разделяющие понятие традиционных ценностей, выбирают в качестве постоянного места жительства Россию. Об этом рассказал посол РФ в Вене Андрей Грозов. По словам дипломата, уже более 50 граждан Австрии переехали в Россию после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина.
«Такой возможностью уже воспользовались порядка 50 человек. Причем, что характерно, большинство лиц, воспользовавшихся такой возможностью, были именно австрийцы», — сказал Грозов РИА Новости.
Напомним, в 2022 году Владимир Путин впервые утвердил в России 17 традиционных ценностей. Что входит в список, читайте здесь на KP.RU.
В 2024 году российский лидер подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно нравственные-ценности». Теперь жители ряда стран могут получить разрешение на проживание в РФ, если разделяют традиционные ценности.