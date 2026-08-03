Рейн в Германии обмелел до исторического минимума из-за засухи

Проблемы начались и у пассажирских судов: во время фестиваля фейерверков в Кёльне участвовало значительно меньше судов, чем планировалось, а круизное судно село на мель недалеко от города. В Бонне прекратил работу автомобильный паром. Европа продолжает бороться с беспрецедентной жарой и засухой, которые спровоцировали масштабные лесные пожары в Средиземноморье.