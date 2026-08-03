Рейн в Германии обмелел до исторического минимума из-за засухи

Исторический минимум уровня воды в Рейне зафиксирован в Германии — это поставило под угрозу грузовые перевозки. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает Bild.
В Дуйсбург-Рурорте, Дюссельдорфе и Кельне зафиксированы антирекорды. 2 августа уровень воды в Дуйсбург-Рурорте составил 149 сантиметров — на два сантиметра ниже минимума 2022 года. В Дюссельдорфе вода опустилась до 21 сантиметра, также побив рекорд. В Кельне исторический минимум был достигнут еще 1 августа.
Многие грузовые суда больше не могут ходить по Рейну с полной загрузкой — некоторые берут лишь около пятой части привычного объема груза.
— Для крупных танкеров это, по сути, вообще перестает быть рентабельным, — пояснил руководитель ведомства Управления водных путей и судоходства Рейна Маркус Нойманн.
Причина ситуации — затяжная засуха и отсутствие дождей в последние месяцы. Ощутимого улучшения в ближайшие недели не ожидается. Министр транспорта Северного Рейна-Вестфалии требует выделить финансирование на дальнейшее углубление фарватера, однако правительство ФРГ урезало финансирование в 2025 году.
Проблемы начались и у пассажирских судов: во время фестиваля фейерверков в Кёльне участвовало значительно меньше судов, чем планировалось, а круизное судно село на мель недалеко от города. В Бонне прекратил работу автомобильный паром. Европа продолжает бороться с беспрецедентной жарой и засухой, которые спровоцировали масштабные лесные пожары в Средиземноморье.
Ранее британская компания Thames Water временно запретила своим клиентам в Лондоне и пригородах пользоваться садовыми шлангами из-за засушливой погоды и жары. Спрос на воду в Лондоне превышает норму на семь процентов, в долине Темзы и прилегающих графствах — на 10 процентов.