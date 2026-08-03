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Роспотребнадзор заблокировал почти 28 тысяч сайтов с запрещёнными БАДами

Роспотребнадзор сообщил о масштабной работе по пресечению онлайн-продажи запрещённых биологически активных добавок. В России уже ограничили доступ почти к 28 тысячам интернет-ресурсов, где размещались предложения о покупке подобной продукции.

Источник: Life.ru

Согласно ведомству, заблокированы 27,8 тысячи сайтов, страниц и других онлайн-площадок, распространявших информацию о розничной реализации БАД, оборот которых запрещён на территории страны. Контроль за интернет-пространством продолжается на постоянной основе. Специалисты ежедневно проверяют объявления, карточки товаров и страницы онлайн-магазинов, чтобы выявлять новые случаи продажи запрещённых добавок.

Реакция на некачественный БАД может быть быстрой и опасной вплоть до анафилактического шока. Существует несколько признаков, о которых стоит знать каждому, кто хотя бы раз заказывал БАДы с доставкой на дом. Подробнее — в материале Life.ru.

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