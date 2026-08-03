Где во Владивостоке камеры штрафуют за парковку: список из 9 мест

в районе Русской, 2к (ТРК «Дружба»); на Черемуховой, 15 (ТЦ «Черёмушки»); на Верхнепортовой, 2 (со стороны памятника В. И. Ленину); в районе остановки «Первая Речка» на Океанском проспекте, 111; от Алеутской, 27 до Светланской, 13 (по обеим сторонам проезжей части); на Океанском проспекте (от дома № 13 до дома № 17 со стороны бизнес-центра «ФрэшПлаза»); на Фонтанной, 28 (от перекрестка с Океанским проспектом до перекрестка с Алеутской); на Суханова (вдоль сквера имени Н. Н. Муравьева-Амурского); на Алеутской (от дома № 11 до перекрестка с 1-й Морской).