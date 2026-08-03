Где во Владивостоке камеры штрафуют за парковку: список из 9 мест

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Владивостока напомнил водителям о девяти участках, где установлены стационарные камеры, фиксирующие нарушения правил парковки. Комплексы в автоматическом режиме штрафуют за остановку на автобусных остановках и в зонах действия запрещающих знаков 3.27 и 3.28. В ЦОДД подчеркнули, что работа камер направлена на снижение аварийности и ликвидацию запаркованности.
«Раздел 12 ПДД четко регулирует правила остановки и стоянки, которыми должны руководствоваться водители при выборе места, где остановиться на пять минут или оставить автомобиль на более длительное время. Работа стационарных комплексов направлена на снижение нарушений и аварийности на участках, а также запаркованности остановок общественного транспорта», — отметили специалисты ЦОДД.
В перечень из девяти адресов попали участки, где нарушения носят системный характер:
в районе Русской, 2к (ТРК «Дружба»); на Черемуховой, 15 (ТЦ «Черёмушки»); на Верхнепортовой, 2 (со стороны памятника В. И. Ленину); в районе остановки «Первая Речка» на Океанском проспекте, 111; от Алеутской, 27 до Светланской, 13 (по обеим сторонам проезжей части); на Океанском проспекте (от дома № 13 до дома № 17 со стороны бизнес-центра «ФрэшПлаза»); на Фонтанной, 28 (от перекрестка с Океанским проспектом до перекрестка с Алеутской); на Суханова (вдоль сквера имени Н. Н. Муравьева-Амурского); на Алеутской (от дома № 11 до перекрестка с 1-й Морской).
Помимо стационарных камер, за нарушениями следят мобильные комплексы — парконы муниципального предприятия «Содержание городских территорий», а также служба эвакуации. Это значит, что помимо штрафа нарушитель рискует обнаружить свой автомобиль на штрафстоянке и получить дополнительные расходы на оплату услуг эвакуатора.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в Приморье планируют установить 18 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующая закупка размещена на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет 120,3 млн рублей. Торги являются повторными — предыдущий аукцион был приостановлен из-за жалоб участников, признанных комиссией ФАС обоснованными.