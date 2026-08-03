У Красного Лимана взрываются роботы: боевики в ужасе бегут с позиций

«То, что российские Вооруженные силы так успешно уничтожают эти комплексы, говорит об их полной уязвимости и невозможности противостоять российскому вооружению, в том числе беспилотникам. В будущем это затруднит компании-производителю выход на международные рынки. Поскольку комплексы являются техникой двойного назначения, их могут применять и в мирное время, а ВСУ наносят серьезный удар по немецкой промышленности прежде всего», — добавил специалист.