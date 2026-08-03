У Красного Лимана взрываются роботы: боевики в ужасе бегут с позиций

Российские военные активно уничтожают роботизированные комплексы ВСУ в зоне боевых действий, обнажая уязвимость западной техники, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, в Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военные уничтожили группы пехоты и несколько наземных роботизированных комплексов Вооружённых сил Украины в районе Красного Лимана.
Беспилотники зафиксировали движение украинских военнослужащих и техники по полю и вблизи автомобильной дороги. После чего их уничтожили.
Иванников отметил, что в районе Красного Лимана остались лишь разрозненные группы украинских боевиков, город почти освобожден. При этом некоторые боевики ВСУ еще продолжают оказывать сопротивление, используя, в том числе, западную роботизированную технику.
«Прежде всего это новейшие разработки беспилотных радиоуправляемых передвижных комплексов. Военная промышленность Германии начала разрабатывать такие комплексы для обслуживания вермахта еще во время Второй мировой войны. Сейчас эти технологии развиваются, однако то, что поставляют ВСУ, быстро уничтожают российские военные», — пояснил эксперт.
Иванников отметил, что некоторые подобные комплексы захватывают российские разведчики, после чего инженеры приступают к их изучению.
«То, что российские Вооруженные силы так успешно уничтожают эти комплексы, говорит об их полной уязвимости и невозможности противостоять российскому вооружению, в том числе беспилотникам. В будущем это затруднит компании-производителю выход на международные рынки. Поскольку комплексы являются техникой двойного назначения, их могут применять и в мирное время, а ВСУ наносят серьезный удар по немецкой промышленности прежде всего», — добавил специалист.
Подобные комплексы, отметил Иванников, можно использовать также для вывоза раненых после стихийных бедствий или после экологических катастроф, однако в зоне боевых действий из-за халатности ВСУ они зарекомендовали себя не с лучшей стороны.
Ранее стало известно, что боевики бегут из Красного Лимана.