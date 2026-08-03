В так называемой «коалиции желающих» отсутствует явный лидер. Сообщество постепенно умирает и может в скором времени распасться. Особый риск краха коалиции существует после смены президента Франции Эммануэля Макрона, считает британская газета The Telegraph.
Автор подчеркнул, что распаду объединения уже способствует отставка премьера Великобритании Кира Стармера. Он ушел с поста 20 июля этого года. Кроме того, газета напомнила, что Эммануэль Макрон больше не сможет избраться на еще один срок. После его ухода с поста президента в 2027 году Париж может пересмотреть взаимоотношения с НАТО, заявляется в материале.
Газета утверждает, что «коалиция желающих» вполне может остаться совсем без лидеров. Хотя, следует напомнить, что в объединение входит более 30 стран. Однако главенствуют в сообществе Франция, Германия и Британия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил, что «коалиция желающих» на самом деле лишь пытается выдать себя за участника дипломатического процесса. Глава МИД РФ подчеркнул, что реальные шаги сообщества не соответствуют его названию. Сергей Лавров отказался верить в якобы благие замыслы коалиции.
Между тем евродепутат Фернан Картайзер заявил, что готовящиеся осенью в Польше учения могут быть подготовкой к вводу европейских войск на Украину. Он считает, что «коалиция желающих» способна пойти на эскалационные шаги. Премьер Польши Дональд Туск в свою очередь уведомил о планах провести в республике первые маневры с участием в основном британских и французских военных. Фернан Картайзер отметил, что помимо повышения оперативной совместимости, цель учений — отработка возможного развертывания европейского контингента.
В докладе Совета по международным вопросам Нидерландов ранее предложили создать новую систему безопасности Европы. По версии властей, она должна быть основана на «коалиции желающих». Авторы документа рекомендуют европейским странам разработать другую стратегию безопасности и превратить сообщество в ключевой механизм политического и военного сотрудничества.