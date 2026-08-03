Две трагедии на воде произошли в Красноярском крае за день

В минувшее воскресенье, 2 августа, на водоёмах Красноярского края случились два происшествия с гибелью людей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
В Енисейском округе на реке Енисей у посёлка Южаково утонул мужчина. Для поднятия тела планируется привлечь водолазов.
В Боготольском округе на реке Чулым у населённого пункта Красный завод очевидцы обнаружили тело человека. На месте работает следственно-оперативная группа.
Обстоятельства обоих случаев устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что спасатели не нашли двух утонувших на водоёмах Красноярского края.
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МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше