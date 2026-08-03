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Две трагедии на воде произошли в Красноярском крае за день

Обстоятельства обоих случаев устанавливаются.

В минувшее воскресенье, 2 августа, на водоёмах Красноярского края случились два происшествия с гибелью людей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В Енисейском округе на реке Енисей у посёлка Южаково утонул мужчина. Для поднятия тела планируется привлечь водолазов.

В Боготольском округе на реке Чулым у населённого пункта Красный завод очевидцы обнаружили тело человека. На месте работает следственно-оперативная группа.

Обстоятельства обоих случаев устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что спасатели не нашли двух утонувших на водоёмах Красноярского края.

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