Худрук омского театра в праздник получил звание почетного жителя региона

В Омске в День города и Омской области во время праздничной программы на Соборной площади губернатор Виталий Хоценко (на фото) объявил о присвоении звания «Почетный гражданин Омской области» худруку театра «Галерка» Владимиру Витько. Там же он вручил режиссеру саму награду, об этом свидетельствующую.