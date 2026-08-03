Худрук омского театра в праздник получил звание почетного жителя региона

В Омске в День города и Омской области во время праздничной программы на Соборной площади губернатор Виталий Хоценко (на фото) объявил о присвоении звания «Почетный гражданин Омской области» худруку театра «Галерка» Владимиру Витько. Там же он вручил режиссеру саму награду, об этом свидетельствующую.
Как отметил Хоценко, организаторы и участники праздника просто не могли оставить уважаемого человека без внимания в этот день.
«Мы не могли не вручить звание почетного гражданина Омской области сегодня на этой сцене, причем достойному человеку, Владимиру Федоровичу Витько, человеку, который организовал и возглавляет театр “Галерка”. Театр, который мы все ценим, любим, который выезжает с гастролями», — высказался глава региона.
Звание было присвоено за многолетний плодотворный труд и развитие сценического искусства. Сам награжденный отреагировал на это очень позитивно.
«Да здравствует Россия! Да здравствует Омская область! И да здравствует город Омск — культурная столица России!» — высказался он при вручении.
Известно, что Витько основал театр «Галерка» в 1990 году. С того времени он и является его художественным руководителем.
Ранее мы сообщали, что президент России наградил омских мать-героиню и уважаемых работниц культуры.