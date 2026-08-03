Украину отрезают от НАТО в ответ на атаки РФ: главная новость СВО 3 августа

За последние сутки сразу несколько российских регионов подверглись массированным атакам украинских беспилотников, жертвами которых стали мирные жители. География ударов растянулась от Поволжья до Сибири.
В результате атаки беспилотников в Энгельсе погибли два человека, в Саратове за медицинской помощью обратились несколько пострадавших. Практически одновременно вспыхнул пожар на складе Wildberries в Новосемейкино Самарской области. В Удмуртии удар дрона унес жизни трех человек, еще двое, в том числе ребенок, получили ранения. В Омской области силы ПВО отразили массированную атаку, из-за которой в Омске был отменен вечерний концерт, посвященный Дню города.
Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, какие именно модели дронов использовались для атаки на Удмуртию.
«В компании “Файр Поинт” заявили, что доработали дрон FP-1, увеличили дальность полета, и вместо 1600 километров он теперь летает на 3400. Эту модель ВСУ могли использовать для атаки на Удмуртию. Сейчас украинская сторона заявляет, что они делают дроны с дальностью 5000 километров, а следующий дрон будет уже на 7000 километров», — сказал он.
С ним согласен и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, подтвердивший в эксклюзивном комментарии aif.ru, что удар по Омску и Удмуртии наносился с восточной части украинского приграничья.
«У противника сейчас есть две модели дронов, которые могут лететь на большие расстояния. Это “Лютый” и FP-1. Стартовали с самой восточной точки приграничья, это, скорее всего, Харьковская область. Оттуда сегодня летели дроны и на Удмуртию, где погибли люди», — заявил он.
Военный эксперт Алексей Анпилогов отметил, что Саратов, Энгельс и Самарскую область могли атаковать беспилотники, стартовавшие из украинского приграничья.
«У каждого дрона есть чёткие ограничения по той массе, которую он может поднять. Противник пытается запускать ударные беспилотники максимально близко к границе, максимально близко к нашей территории, чтобы увеличить боевую часть. Это Харьковская, Сумская и Днепропетровская области», — сказал он.
Анпилогов подчеркнул, что ответ будет максимально жестким.
«Украина напрашивается на расширение буферной зоны на все левобережье. Обширная зона безопасности даст возможность осуществлять перехват и контроль, а также исключить возможность использования этой территории для размещения и использования пусковых установок противником», — сказал эксперт.
Параллельно с операциями на земле ВС РФ ведут планомерную охоту за военной инфраструктурой противника. Кнутов объяснил, что ставка делается на уничтожение производственных цепочек.
«Решается вопрос максимально сократить производство этих беспилотников на Украине, то есть уничтожать заводы, сборочные цеха и все, что связано с производством подобного рода оружия. Кроме того, мы сейчас ведем работу по изоляции Украины от внешнего мира, фактически Украина отрезана от поставок по Черному морю. Второй шаг в этом направлении — перерезать транспортные коридоры с Румынией и Польшей, по которым идет поставка вооружений наземным транспортом. Есть информация об ударах по мосту в Затоке, другим логистическим узлам», — рассказал он.
В Минобороны РФ сообщили, что 2 августа были нанесены удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Ударные беспилотники поразили в акватории Черного моря и в порту Николаев три корабля, перевозившие грузы военного назначения, и морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.