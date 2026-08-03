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39 очагов конопли ликвидированы в ЕАО

В Еврейской автономной области завершился первый этап операции «Мак-2026». Порядка 300 сотрудников полиции, пограничников и представителей администраций обследовали территории и нашли 39 очагов дикорастущей конопли общей площадью 38,7 га. Изъято более 4 кг наркотических средств растительного происхождения и 454 куста запрещенных растений. Возбуждено 14 уголовных дел. 8 человек привлечены к ответственности за непринятие мер по.

В Еврейской автономной области завершился первый этап операции «Мак-2026». Порядка 300 сотрудников полиции, пограничников и представителей администраций обследовали территории и нашли 39 очагов дикорастущей конопли общей площадью 38,7 га. Изъято более 4 кг наркотических средств растительного происхождения и 454 куста запрещенных растений. Возбуждено 14 уголовных дел. 8 человек привлечены к ответственности за непринятие мер по уничтожению конопли.