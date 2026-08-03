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Новогодние каникулы будут короче на один день

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В следующие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В следующие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней.

Это следует из проекта производственного календаря, пишет РИА Новости.

Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что в ведомстве пока не видят необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как законодательство позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм.

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