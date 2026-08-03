За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 13 пожаров, спасены 15 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Ключевской загорелись входная дверь и мусор в подъезде многоквартирного дома.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек, еще 15, в том числе с использованием спасательных устройств, вывели сотрудники МЧС. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
На улице Скальной в Красноярске сгорели жилой дом и автомобиль на площади около 375 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Два человека эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.
За минувшую неделю в крае потушили 52 пожара, спасены 15 человек, двое получили травмы. Подразделения МЧС 34 раза оказывали помощь при ДТП, спасен один человек. На водоемах погибли восемь человек.