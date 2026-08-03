Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 13 пожаров, спасены 15 человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Ключевской загорелись входная дверь и мусор в подъезде многоквартирного дома.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Ключевской загорелись входная дверь и мусор в подъезде многоквартирного дома.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек, еще 15, в том числе с использованием спасательных устройств, вывели сотрудники МЧС. Никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

На улице Скальной в Красноярске сгорели жилой дом и автомобиль на площади около 375 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на соседние строения. Два человека эвакуировались самостоятельно. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

За минувшую неделю в крае потушили 52 пожара, спасены 15 человек, двое получили травмы. Подразделения МЧС 34 раза оказывали помощь при ДТП, спасен один человек. На водоемах погибли восемь человек.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше