Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев поздравил жителей Черемховского района со 100-летием

Губернатор принял участие в торжествах, вручил жителям почётные грамоты и благодарственные письма, а также присвоил звание «Почётный гражданин Черемховского района». На празднике присутствовали жители, ветераны, представители предприятий и общественных организаций.

Источник: ТК Город

— От всей души поздравляю жителей муниципального образования со знаменательным юбилеем — 100-летием Черемховского района. За этот век район прошел большой путь развития, сохранив свою уникальную идентичность. Край угольщиков, аграриев и животноводов, земля, щедро одаренная полезными ископаемыми — таким мы знаем Черемховский район. Здесь бережно хранят исторические корни и поддерживают народные традиции, — сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул вклад жителей:

— Главное достояние черемховской земли — ее люди, открытые, трудолюбивые, преданные своей малой родине. Выражаю глубокую признательность за ваш добросовестный труд, благодаря которому район динамично развивается.

С вековым юбилеем жителей поздравил депутат Госдумы Сергей Тен, пожелав новых успехов. Мэр района Сергей Марач подчеркнул, что 100-летний рубеж — отправная точка для будущих достижений.

Перед началом торжеств губернатор встретился с 86-летней Раисой Васильевной Щепиной — Почётным гражданином Михайловки, жительницей блокадного Ленинграда. Она была эвакуирована в Приангарье, потеряла родителей, попала в детдом, была удочерена, стала учительницей, воспитала троих детей.

— В судьбе Раисы Васильевны — настоящая живая история нашей страны: блокада, эвакуация, непростые испытания. Несмотря на все трудности, она не только выстояла, но и посвятила свою жизнь людям — учила детей, трудилась на благо района, подавая всем нам пример настоящего служения Родине. Спасибо вам, Раиса Васильевна, за ваш добросовестный труд, за мудрость, которую вы щедро дарите окружающим, и за тот нравственный ориентир, которым вы стали для многих поколений, — отметил Игорь Кобзев.

Праздничная программа в Михайловке: спортивные состязания, выставки, парад невест, парад колясок, семейное дефиле в русских костюмах и концерт.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше