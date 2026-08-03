Игорь Кобзев поздравил жителей Черемховского района со 100-летием

— В судьбе Раисы Васильевны — настоящая живая история нашей страны: блокада, эвакуация, непростые испытания. Несмотря на все трудности, она не только выстояла, но и посвятила свою жизнь людям — учила детей, трудилась на благо района, подавая всем нам пример настоящего служения Родине. Спасибо вам, Раиса Васильевна, за ваш добросовестный труд, за мудрость, которую вы щедро дарите окружающим, и за тот нравственный ориентир, которым вы стали для многих поколений, — отметил Игорь Кобзев.