Игорь Кобзев поздравил жителей Черемховского района со 100-летием

— От всей души поздравляю жителей муниципального образования со знаменательным юбилеем — 100-летием Черемховского района. За этот век район прошел большой путь развития, сохранив свою уникальную идентичность. Край угольщиков, аграриев и животноводов, земля, щедро одаренная полезными ископаемыми — таким мы знаем Черемховский район. Здесь бережно хранят исторические корни и поддерживают народные традиции, — сказал Игорь Кобзев.
Глава региона подчеркнул вклад жителей:
— Главное достояние черемховской земли — ее люди, открытые, трудолюбивые, преданные своей малой родине. Выражаю глубокую признательность за ваш добросовестный труд, благодаря которому район динамично развивается.
С вековым юбилеем жителей поздравил депутат Госдумы Сергей Тен, пожелав новых успехов. Мэр района Сергей Марач подчеркнул, что 100-летний рубеж — отправная точка для будущих достижений.
Перед началом торжеств губернатор встретился с 86-летней Раисой Васильевной Щепиной — Почётным гражданином Михайловки, жительницей блокадного Ленинграда. Она была эвакуирована в Приангарье, потеряла родителей, попала в детдом, была удочерена, стала учительницей, воспитала троих детей.
— В судьбе Раисы Васильевны — настоящая живая история нашей страны: блокада, эвакуация, непростые испытания. Несмотря на все трудности, она не только выстояла, но и посвятила свою жизнь людям — учила детей, трудилась на благо района, подавая всем нам пример настоящего служения Родине. Спасибо вам, Раиса Васильевна, за ваш добросовестный труд, за мудрость, которую вы щедро дарите окружающим, и за тот нравственный ориентир, которым вы стали для многих поколений, — отметил Игорь Кобзев.
Праздничная программа в Михайловке: спортивные состязания, выставки, парад невест, парад колясок, семейное дефиле в русских костюмах и концерт.