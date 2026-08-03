Теперь во всех школах Перми работают советники по воспитанию

Советники регулярно проходят обучение, повышают квалификацию и участвуют в профессиональных конкурсах. Так, в 2025 году победителем регионального конкурса «Советник года» стала Эльвира Манакова из лицея № 4, а в 2026 году лучшей признали Людмилу Субботину из пермской IT-школы. Финалисты выполняли практические задания, работали над командными кейсами и выступали перед жюри.