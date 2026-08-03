Хабаровский Роспотребнадзор дал советы о выборе спелых арбузов

Если вы приобретаете сладкую ягоду в официальных точках торговли, то там есть вывеска с информацией о продавце, а у него документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Вы вправе попросить сертификат, и добросовестный продавец предоставит их вам без проблем.