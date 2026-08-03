Хабаровский Роспотребнадзор дал советы о выборе спелых арбузов

Август — пора есть арбузы. Тем более, что в Хабаровске в продаже появились местные ягоды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Их много, они выглядят очень красиво. Как выбрать спелый и вкусный арбуз? Профессиональные советы дают специалисты Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Что нужно знать, чтобы получить истинное удовольствие?
Арбузы лучше покупать в магазинах, на рынках или на специально оборудованных бахчевых прилавках. Не стоит приобретать их на обочинах дорог, так как арбузы могут впитывать тяжёлые металлы из выхлопных газов.
Лучше не покупать арбузы на стихийных рынках, из багажников машин, с лотков без навеса и стеллажей. И помните, арбузы не должны лежать прямо на земле.
Если вы приобретаете сладкую ягоду в официальных точках торговли, то там есть вывеска с информацией о продавце, а у него документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Вы вправе попросить сертификат, и добросовестный продавец предоставит их вам без проблем.
И о самой ягоде. У спелого арбуза корка твёрдая и блестящая, рисунок контрастный, без повреждений, трещин и проколов. Проверьте плодоножку и усик. У зрелого арбуза они сухие. При лёгком ударе согнутым пальцем спелый арбуз издаёт умеренно звонкий, слегка гулкий звук. При хлопке ладонью может слегка вибрировать.
Роспотребнадзор советует не брать самый крупный или самый мелкий арбуз. Плоды одной степени зрелости обычно схожи по габаритам.
Принеся арбуз домой, тщательно вымойте его тёплой водой с мылом. На кожуре могут быть пыль, грязь и бактерии, которые попадут внутрь при разрезании.
Не просите продавца разрезать арбуз на пробу. На месте разреза быстро размножаются бактерии, а нож могут мыть не так часто, как хотелось бы.
Храните разрезанный арбуз в холодильнике не дольше суток. Лучше съесть его сразу всей семьей.