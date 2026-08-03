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Нож в спину ВСУ: боевики переодеваются, прячутся и боятся

Артиллеристам ВСУ под Черниговом запретили носить военную форму, чтобы слиться с гражданским населением. Что это значит для ВСУ — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики переодеваются в гражданскую одежду и прячутся в жилых секторах, боясь расправы со стороны своих же граждан, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что артиллеристам ВСУ под Черниговом запретили носить военную форму, чтобы слиться с гражданским населением.

«Это является повсеместной практикой, так как военнослужащие ВСУ в большинстве случаев прячутся в жилом секторе, живут там. Это делается для того, чтобы не получить нож в спину от своих же украинских граждан, от черниговского подполья. Они пытаются скрыть место своей службы, поэтому не носят военную форму. Они переодеваются, лишь приходя на службу», — пояснил эксперт.

Иванников не исключил, что ввод нового правила на ношение гражданской одежды украинскими военными может быть связан и с готовящейся провокацией на границе с Россией и Белоруссией.

Эксперт сравнил эту ситуацию с прорывом мигрантов из Марокко в испанский анклав Сеута. По его словам, гражданскому населению не могли оказать вооруженное сопротивление, а украинские боевики надеются провернуть похожий сценарий.

Ранее стало известно, что в Киеве горят тайные склады, а в НАТО началась паника.

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