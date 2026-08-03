Нож в спину ВСУ: боевики переодеваются, прячутся и боятся

«Это является повсеместной практикой, так как военнослужащие ВСУ в большинстве случаев прячутся в жилом секторе, живут там. Это делается для того, чтобы не получить нож в спину от своих же украинских граждан, от черниговского подполья. Они пытаются скрыть место своей службы, поэтому не носят военную форму. Они переодеваются, лишь приходя на службу», — пояснил эксперт.