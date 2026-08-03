Какой праздник отмечают в цервки 3 августа

3 августа 2026 года, в понедельник, православная церковь чтит память сонма праведников, посвятивщих свою жизнь служению вере. Также в этот день прославляют стойкость мучеников, не предавших веру. Кроме того, празднуется Обретение мощей исповедника, пресвитера Романа Медведя (1999). Святые дня Сегодня в церкви чтут: • Пророка Иезекииля (VI в. до Р. Х.) Святой пророк Иезекииль — один из четырех великих «великих пророков» Ветхого Завета. Он родился в VI веке до Рождества Христова в Иерусалиме в семье священника Вузия. В 25 лет был уведен в вавилонский плен царем Навуходоносором вместе с царем Иехонией II. Поселившись у реки Ховар, на 30-м году жизни Иезекииль удостоился великого откровения. Он увидел сияющее облако, в середине которого был пламень, а в нем — таинственное подобие колесницы и четырех крылатых животных (с лицами человека, льва, тельца и орла). Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался сапфировый престол, а на нем восседало сияющее «подобие Человека», а вокруг Него радуга (Иез.1:4−28). По толкованию святых отцов: «Подобие Человека» — прообраз грядущего воплощения Иисуса Христа. Четыре животных — символы четырех евангелистов. Колеса со множеством очей — части света и все народы земли. С этого момента началось пророческое служение Иезекииля. Он поддерживал своих соотечественников, обещая им возвращение на родину и восстановление Иерусалимского храма. Два видения святого имеют особое значение: О храме Господнем. Символ освобождения человечества от власти греха и устроения Церкви Христовой. Богородицу пророк называет «вратами затворенными», через которые прошел только Господь. (Иез.44:2). О сухих костях. Свидетельство веры в будущее всеобщее воскресение мертвых и вечную жизнь (Иез.37:1−14). Как великий праведник, Иезекииль обладал даром чудотворения. За смелое обличение идолопоклонства еврейский князь приказал казнить святого, разорвав его тело дикими конями. Захоронен пророк был недалеко от Багдада. Пророчества Иезекииля записаны в книге, названной его именем и включенной в Библию. Пророк учит нас тому, что надежда на прошлые заслуги не спасает согрешившего праведника, но искреннее покаяние перед смертью полностью очищает даже закоренелого грешника (Иез.3:20,18:21−24). Кроме того, в этот день почитают: Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его (ок. 590) Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах (XII-XIII) Мученика Виктора Марсельского (ок. 290) и священномученика пресавитера Петра Голубева (1938).