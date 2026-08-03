KP.RU: Производители сталкиваются с пятью проблемами при выращивании ягод в РФ

Эксперт отметила, что кустовые ягоды дают урожай не сразу, его приходится ждать от двух до пяти лет. Кроме того, урожай часто губят возвратные заморозки в апреле или мае, это характерно для Центральной России. Третьей проблемой Галина Сорокина назвала сезонность, а четвёртой — селекцию.