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KP.RU: Производители сталкиваются с пятью проблемами при выращивании ягод в РФ

Профессор Сорокина: проблемы с сезонностью, селекцией и хранением мешают производить ягоды в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские производители, занимающиеся выращиванием ягод, сталкиваются с рядом проблем, которые усложняют производство этих культур. На это в интервью сайту KP.RU указала директор Института экономики и финансов Государственного университета управления, профессор Галина Сорокина.

«При закладке плантаций фермерам приходится учитывать гораздо больше рисков, чем обычным дачникам», — сказала Сорокина.

Эксперт отметила, что кустовые ягоды дают урожай не сразу, его приходится ждать от двух до пяти лет. Кроме того, урожай часто губят возвратные заморозки в апреле или мае, это характерно для Центральной России. Третьей проблемой Галина Сорокина назвала сезонность, а четвёртой — селекцию.

«Да, и по ягодным кустам у нас образовалась зависимость от импорта — за те долгие годы, когда отечественным селекционным школам, мягко говоря, не уделялось должного внимания», — сказала профессор, подчеркнув, что эта проблема не решается в одночасье.

Кроме того, многие фермеры, не имеющие возможности закупить оборудование для шоковой заморозки ягод, сталкиваются с проблемой хранения урожая, добавила она.

Ранее сайт KP.RU составил гид по ягодам лета 2026. Какие вещества содержат и чем помогают здоровью, читайте здесь.

Также мы собрали информацию о 13 самых полезных ягодах в мире.