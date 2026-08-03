В центре Красноярска ограничили парковку и проезд на нескольких участках

До 23:00 3 августа запрещена остановка и стоянка на улице Дубровинского (от дома № 1 до пересечения с Карла Маркса), по нечетной стороне Партизана Железняка (от Аэровокзальной до Октябрьской), на Пограничников (от Ястынской до Кразовской) и по четной стороне Дубровинского (от Парижской Коммуны до Диктатуры Пролетариата).