В центре Красноярска ограничили парковку и проезд на нескольких участках

В Красноярске 3 августа временно ограничили остановку, стоянку и проезд транспорта на нескольких улицах. Меры нужны для обеспечения безопасности во время уборки дорог и парковочных мест, сообщают в мэрии.
До 23:00 3 августа запрещена остановка и стоянка на улице Дубровинского (от дома № 1 до пересечения с Карла Маркса), по нечетной стороне Партизана Железняка (от Аэровокзальной до Октябрьской), на Пограничников (от Ястынской до Кразовской) и по четной стороне Дубровинского (от Парижской Коммуны до Диктатуры Пролетариата).
Также в эти дни будет запрещен въезд на парковку по нечетной стороне Партизана Железняка от Аэровокзальной до Октябрьской. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать вводимые ограничения.
Фото на главной: magnific.com.
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