В Госдуме предложили ввести ежегодную федеральную выплату к 1 сентября

Выплату предлагается осуществлять не позднее, чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению автора инициативы, позволит семьям своевременно все необходимое для обучения, и в итоге повысит доступность качественного образования, а также станет дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи.