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В Госдуме предложили ввести ежегодную федеральную выплату к 1 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал» с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал» с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.

Как пишет РИА Новости, размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. Для учащихся начальных классов с 1-го по 4-й — 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5−9-х классов — 30%, а для старшеклассников — 35%.

Выплату предлагается осуществлять не позднее, чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению автора инициативы, позволит семьям своевременно все необходимое для обучения, и в итоге повысит доступность качественного образования, а также станет дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи.

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