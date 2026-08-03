В Госдуме предложили ввести ежегодную федеральную выплату к 1 сентября

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал» с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.
Как пишет РИА Новости, размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. Для учащихся начальных классов с 1-го по 4-й — 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5−9-х классов — 30%, а для старшеклассников — 35%.
Выплату предлагается осуществлять не позднее, чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению автора инициативы, позволит семьям своевременно все необходимое для обучения, и в итоге повысит доступность качественного образования, а также станет дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи.