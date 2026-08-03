Двое жителей Комсомольска-на-Амуре попались на распространении наркотиков

47-летний комсомольчанин и его 51-летняя знакомая занимались распространением наркотиков на территории Хабаровского края. В гараже, который арендовал мужчина, нашли инструменты для фасовки и производное N-метилэфедрона массой более 1 килограмма 882 граммов и мефедрона более 180 граммов. «С декабря 2024 года 51-летняя обвиняемая посредством сети Интернет получала места расположения крупных партий синтетических наркотиков на территории края. Ее приятель, которого подсудимая использовала в качестве водителя, должен был развозить расфасованное запрещенное вещество по районам Хабаровского края и делать закладки. Так подельникам удалось оборудовать места закладок в Комсомольском районе и в городе Комсомольске-на-Амуре» — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. Уголовное дело на 47-летнего мужчину выделено в отдельное производство. Подсудимая находилась под стражей на время следствия и суда. Обвиняемая получила 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.