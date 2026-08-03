Врач Чернышова объяснила, грозит ли россиянам смертельный вирус бурбон

«Нужно осматривать себя и тех, с кем идете в лес. Потому что клещ присасывается не сразу, у вас есть время, чтобы снять его с одежды или с кожи. Кроме того, от клещевого энцефалита есть прививка. Не нужно этим пренебрегать», — добавила эксперт.