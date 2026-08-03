Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Чернышова объяснила, грозит ли россиянам смертельный вирус бурбон

В штате Нью-Йорк впервые подтвержден случай заражения вирусом бурбон. Чем он опасен для россиян — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Обнаруженный в США малоизученный вирус бурбон пока не грозит россиянам, но в РФ есть свой похожий вирус, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

Напомним, в штате Нью-Йорк впервые подтвержден случай заражения вирусом бурбон — редкой инфекцией, переносчиком которой являются собачьи клещи.

На данный момент против этого заболевания не существует ни вакцины, ни специализированного лечения. Вирус получил свое название в честь округа Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году.

Считается, что вирус распространяется через укусы инфицированных клещей. В частности, вирус переносит клещ Lone Star.

«Заболевание довольно тяжелое, переносится клещами. Всего известно около 30 заболеваний, переносимых клещами. Вируса бурбона у нас в России пока нет, но есть клещевой энцефалит. Основное внимание нужно уделять профилактике, обрабатываться репеллентами при походе в лес, надевать длинные штаны и заправлять их в носки. Надевать закрытую обувь. Рубашка с длинным рукавом, на голове — платок или кепка», — пояснила врач.

Чернышова подчеркнула, что осматривать себя нужно каждые 20 минут.

«Нужно осматривать себя и тех, с кем идете в лес. Потому что клещ присасывается не сразу, у вас есть время, чтобы снять его с одежды или с кожи. Кроме того, от клещевого энцефалита есть прививка. Не нужно этим пренебрегать», — добавила эксперт.

Ранее врач Чернышова назвала главные симптомы смертельного вируса бурбон.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше