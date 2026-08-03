Врач Чернышова объяснила, грозит ли россиянам смертельный вирус бурбон

Обнаруженный в США малоизученный вирус бурбон пока не грозит россиянам, но в РФ есть свой похожий вирус, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
Напомним, в штате Нью-Йорк впервые подтвержден случай заражения вирусом бурбон — редкой инфекцией, переносчиком которой являются собачьи клещи.
На данный момент против этого заболевания не существует ни вакцины, ни специализированного лечения. Вирус получил свое название в честь округа Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году.
Считается, что вирус распространяется через укусы инфицированных клещей. В частности, вирус переносит клещ Lone Star.
«Заболевание довольно тяжелое, переносится клещами. Всего известно около 30 заболеваний, переносимых клещами. Вируса бурбона у нас в России пока нет, но есть клещевой энцефалит. Основное внимание нужно уделять профилактике, обрабатываться репеллентами при походе в лес, надевать длинные штаны и заправлять их в носки. Надевать закрытую обувь. Рубашка с длинным рукавом, на голове — платок или кепка», — пояснила врач.
Чернышова подчеркнула, что осматривать себя нужно каждые 20 минут.
«Нужно осматривать себя и тех, с кем идете в лес. Потому что клещ присасывается не сразу, у вас есть время, чтобы снять его с одежды или с кожи. Кроме того, от клещевого энцефалита есть прививка. Не нужно этим пренебрегать», — добавила эксперт.
Ранее врач Чернышова назвала главные симптомы смертельного вируса бурбон.