Балет «Катарина, или Дочь разбойника» выйдет в эфир телеканала «Культура»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 августа в 22:00 телеканал «Культура» покажет киноверсию балета «Катарина, или Дочь разбойника» — проекта Красноярского театра оперы и балета по восстановлению утраченного более века назад спектакля.