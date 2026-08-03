Балет «Катарина, или Дочь разбойника» выйдет в эфир телеканала «Культура»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 6 августа в 22:00 телеканал «Культура» покажет киноверсию балета «Катарина, или Дочь разбойника» — проекта Красноярского театра оперы и балета по восстановлению утраченного более века назад спектакля.
Ранее спектакль был номинирован на национальную театральную премию «Золотая Маска» в десяти категориях и завоевал три награды.
В телеверсии главные партии исполняют Елена Свинко (Катарина), Юрий Кудрявцев (Сальватор Роза), Георгий Болсуновский (Дьяволино), Анастасия Осокина (Флоринда), Кирилл Литвиненко (Герцог Альбано) и Денис Казарин (Офицер). Запись была сделана в июле 2022 года на Исторической сцене Большого театра.
После телевизионной премьеры зрители смогут увидеть балет на сцене Красноярского театра оперы и балета уже в новом сезоне — показы состоятся 12 и 13 сентября.
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