Врач Солнцева призвала не доверять приложениям для подсчета калорий по фото

«Если мы хотим действительно построить здоровый рацион и придерживаться правил сбалансированного питания, нужно хотя бы неделю потратить на то, чтобы взвесить продукты, разобраться, какое блюдо сколько содержит калорий. Это не так сложно. Неделя, 10 дней, и вы привыкнете, уже будете примерно представлять на глаз, сколько это, и понимать, сколько и чего можно съесть с точностью до 50 калорий», — добавила Солнцева.