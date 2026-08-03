Врач Солнцева призвала не доверять приложениям для подсчета калорий по фото

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Приложениям, которые подсчитывают калории по фото, доверять не стоит: на основе изображения нельзя определить точный состав блюд, кроме того, неизвестно, какие базы данных использует сервис. Об этом рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог, терапевт, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Солнцева.
«Эти приложения часто используются, и иногда даже диетологи и нутрициологи просят прислать фотографии вашей еды. Это хороший способ, но только если вы знаете, какие ингредиенты положили, сколько масла, сахара, соли туда добавили. Но по фотографии это определить невозможно. Кроме того, очень многое зависит от освещения, ракурса, состава соуса, который входит в это блюдо», — сказала врач.
Эксперт добавила, что на точность результатов также влияют базы данных, которые используются в том или ином приложении. Если это научно подтвержденная база, например, основанная на справочнике по химическому составу российских продуктов (В. А. Тутельяна, И. М. Скурихина), то доверять ей можно. Однако чаще используются данные, собранные искусственным интеллектом, или же введенные самим пользователем. Полагаться на эту информацию не стоит.
Солнцева подчеркнула, что в некоторых случаях использовать такие сервисы все-таки можно. Например, если приложение предоставляет данные по составу блюда конкретного производителя, и именно эту пищу вы планируете употребить. Загружать же фото блюд, созданных по нестандартным рецептам, смысла нет.
Диетолог отметила, что с точностью до 100% рассчитать калорийность рациона, скорее всего, не получится в принципе. Но если человек планирует контролировать калории, то ему стоит потратить время и подготовиться к этому процессу, чтобы минимизировать возможные неточности.
«Если мы хотим действительно построить здоровый рацион и придерживаться правил сбалансированного питания, нужно хотя бы неделю потратить на то, чтобы взвесить продукты, разобраться, какое блюдо сколько содержит калорий. Это не так сложно. Неделя, 10 дней, и вы привыкнете, уже будете примерно представлять на глаз, сколько это, и понимать, сколько и чего можно съесть с точностью до 50 калорий», — добавила Солнцева.