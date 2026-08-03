Найден энергоэффективный способ получать жидкое топливо из угля

Уголь остается одним из важных источников энергии и сырья, однако его использование в энергетике постепенно сокращается из-за высокого уровня вредных выбросов. Ученые ищут способы перерабатывать уголь в более ценные продукты — газообразное и жидкое топливо. Один из перспективных методов — микроволновый пиролиз, то есть нагрев с помощью СВЧ-излучения. Однако сам уголь не всегда эффективно поглощает микроволновую энергию, из-за чего процесс запускается медленнее, длится дольше и требует больше электроэнергии.