Хабаровским дачникам левобережья сотрудники МЧС рекомендуют убрать урожай

В беседах со специалистами спасательного ведомства владельцы дач отмечали, что не у всех в огородах будет при таких отметках вода, но у многих она приблизится к участкам или затруднит подходы к ним. Уже сейчас в низинах она начинает заходить на тропы. Сотрудники МЧС России рекомендовали жителям краевой столицы заранее предпринять меры для сохранения своего имущества, собрать и вывести урожай. В случае экстренной ситуации следует звонить на телефоны 101 или 112.