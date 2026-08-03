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Хабаровским дачникам левобережья сотрудники МЧС рекомендуют убрать урожай

Уже сейчас в низинах вода начинает заходить на тропинки.

Источник: AmurMedia

По данным Дальневосточного УГМС уровень Амура на утро 3 августа составил 411 сантиметров (+6 сантиметров за сутки). К концу этой недели у Хабаровска он может достигнуть отметки близкой к неблагоприятному гидрологическому явлению — 430−450 сантиметров. Учитывая прогноз, специалисты Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю проводят информирование дачников на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«Как показывает практика прошлых лет, при таком уровне Амура начинается подтопление низких мест и разлив проток и внутренних озер на островных территориях Хабаровска», — говорится в сообщении.

В беседах со специалистами спасательного ведомства владельцы дач отмечали, что не у всех в огородах будет при таких отметках вода, но у многих она приблизится к участкам или затруднит подходы к ним. Уже сейчас в низинах она начинает заходить на тропы. Сотрудники МЧС России рекомендовали жителям краевой столицы заранее предпринять меры для сохранения своего имущества, собрать и вывести урожай. В случае экстренной ситуации следует звонить на телефоны 101 или 112.

Хабаровским дачникам левобережья сотрудники МЧС рекомендуют убрать урожай. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Хабаровским дачникам левобережья сотрудники МЧС рекомендуют убрать урожай. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Хабаровским дачникам левобережья сотрудники МЧС рекомендуют убрать урожай. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Хабаровским дачникам левобережья сотрудники МЧС рекомендуют убрать урожай. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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В настоящее время в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю организован постоянный мониторинг паводковой обстановки на реках края и, конечно, на реке Амур. Ведется постоянное уточнение в Дальневосточном УГМС данных с гидропостов, прогноз осадков. Также налажено тесное взаимодействие с министерствами и ведомствами, главами органов местного самоуправления, едиными дежурно-диспетчерскими службами для оперативного в случае необходимости реагирования на происшествия и осложнения обстановки. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к применению.

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