На севере Хабаровского края ликвидирован лесной пожар

— Всего в крае зафиксировано 17 лесных пожаров. 11 из них находятся в зоне контроля — на значительном удалении от населенных пунктов и под постоянным мониторингом. Еще четыре очага локализованы. К тушению привлечены 153 специалиста и 13 единиц спецтехники. Все возгорания возникли по причине сухих гроз. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Пожароопасная обстановка остается на контроле, — отметили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Хабаровского края.