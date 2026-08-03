На севере Хабаровского края ликвидирован лесной пожар

В Хабаровском крае на утро 3 августа зарегистрировано 17 лесных пожаров, общая площадь которых превышает 10,4 тысячи гектаров. Основная часть возгораний приходится на Аяно-Майский район, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сегодня огонь на севере региона охватывает свыше 10,3 тысячи гектаров. Из 13 очагов, действующих в Аяно-Майском районе, три локализованы. Два из них находятся на расстоянии более 25 километров от села Нелькан, их совокупная площадь превышает 1,1 тысячи гектаров.
Еще один локализованный пожар, площадь которого составляет более 1,2 тысячи гектаров, зафиксирован в 29 километрах от села Джигда. Кроме того, в этом же муниципалитете ликвидирован очаг на площади 877 гектаров.
Продолжает действовать пожар в районе имени Полины Осипенко. Огонь, распространившийся в 20 километрах от села Удинск, покрывает 26 гектаров территории. В тушении задействованы 27 человек.
В Советско-Гаванском районе зарегистрированы два пожара общей площадью 55 гектаров. Они находятся более чем в 36 километрах от поселка Гатка. Ликвидацией очагов занимаются 36 специалистов.
В Николаевском районе, вблизи Николаевска-на-Амуре, действует пожар на площади 0,2 гектара. На данный момент он локализован.
— Всего в крае зафиксировано 17 лесных пожаров. 11 из них находятся в зоне контроля — на значительном удалении от населенных пунктов и под постоянным мониторингом. Еще четыре очага локализованы. К тушению привлечены 153 специалиста и 13 единиц спецтехники. Все возгорания возникли по причине сухих гроз. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. Пожароопасная обстановка остается на контроле, — отметили в пресс-службе министерства лесного хозяйства Хабаровского края.
Особый противопожарный режим сохраняется на территории 8 муниципалитетов. При этом в Аяно-Майском, Ульчском, Ванинском, Комсомольском, Солнечном, Николаевском районах и в районе имени Полины-Осипенко установили IV класс пожарной опасности. На оставшихся участках действует II-III класс пожарной опасности в лесах.