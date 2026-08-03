В День ВДВ память героев почтили более 700 жителей Красноярска

В этом году Воздушно-десантные войска отмечают 96-летие. История ВДВ началась в 1930 году, когда под Воронежем состоялся первый массовый прыжок с парашютом. С тех пор десантники принимали участие в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, выполняли боевые задачи в Афганистане и сегодня продолжают службу в зоне специальной военной операции.