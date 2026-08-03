В День ВДВ память героев почтили более 700 жителей Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в честь 96-й годовщины образования Воздушно-десантных войск прошла торжественная церемония возложения цветов.
На Поклонной горе память погибших воинов почтили более 700 человек. В церемонии приняли участие глава Красноярска Сергей Верещагин, председатель Заксобрания края Алексей Додатко, Герой России Олег Ликонцев, депутаты краевого парламента, председатель Горсовета депутатов Наталия Фирюлина, бойцы СВО, ветераны Воздушно-десантных войск, члены семей погибших военнослужащих, представители красноярского гарнизона и общественных организаций.
По традиции участники церемонии возложили цветы не только к памятнику воинам-интернационалистам, но и к боевой машине десанта, почтив память погибших товарищей, сообщает городская администрация.
В этом году Воздушно-десантные войска отмечают 96-летие. История ВДВ началась в 1930 году, когда под Воронежем состоялся первый массовый прыжок с парашютом. С тех пор десантники принимали участие в крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, выполняли боевые задачи в Афганистане и сегодня продолжают службу в зоне специальной военной операции.
«ВДВ — это элитные войска, которые на слуху. Парни всегда выполняют свой долг», — сказал Александр Горбачёв, ветеран 103-й воздушно-десантной гвардейской дивизии, награждённый медалью «За отвагу» за участие в операции «Магистраль».
Церемония завершилась минутой молчания и троекратным оружейным залпом.