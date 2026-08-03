Синоптик Ильин рассказал о похолодании до +14 градусов в августе

«Начало августа действительно будет теплым, но ожидать, что весь август простоит аномально теплая погода, не стоит. Будут периоды с понижением температуры до значений порядка +14…+16 градусов. Но в целом, по итогу месяца, август окажется теплее климатической нормы», — пояснил эксперт.