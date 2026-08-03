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Синоптик Ильин рассказал о похолодании до +14 градусов в августе

Синоптик Александр Ильин в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, когда в Москве ожидается существенное понижение температуры.

Источник: Аргументы и факты

Начало августа в Москве будет теплым, однако не стоит ожидать, что весь последний месяц лета будет аномально жарким, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Напомним, ряд синоптиков сообщил, что в некоторых регионах России среднемесячная температура августа окажется выше климатической нормы.

Ильин, комментируя этот прогноз, предупредил, что в августе следует ожидать и существенного понижения температуры.

«Начало августа действительно будет теплым, но ожидать, что весь август простоит аномально теплая погода, не стоит. Будут периоды с понижением температуры до значений порядка +14…+16 градусов. Но в целом, по итогу месяца, август окажется теплее климатической нормы», — пояснил эксперт.

По словам синоптика, уже на предстоящей неделе температура пойдет на спад.

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