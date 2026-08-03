В августе новосибирцы получат раньше выплаты на детей

Так, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в этом месяце поступит раньше обычного. Это связано с тем, что плановая дата перечисления — 8 августа — приходится на выходной день, поэтому деньги будут переведены заранее.
Сегодня, 3 августа, жителям региона перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям, выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка до трёх лет, а также ежемесячные выплаты на детей военнослужащих по призыву, включая мобилизованных.
5 августа поступят средства из материнского семейного капитала. 7 августа — пособие по уходу за ребёнком до полутора лет работающим родителям. Пенсии через банк традиционно переведут 11 августа, вторым потоком — 21 августа.
Также жителям Новосибирской области напоминают, что детские пособия перечисляются за прошедший месяц, поэтому в начале августа новосибирские семьи получат выплаты за июль. Пенсии же, напротив, выплачиваются за текущий месяц.
Для тех, кто предпочитает получать выплаты через почтовые отделения, действует отдельный график, утверждённый Почтой России.