В августе новосибирцы получат раньше выплаты на детей

Сегодня, 3 августа, жителям региона перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет неработающим родителям, выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка до трёх лет, а также ежемесячные выплаты на детей военнослужащих по призыву, включая мобилизованных.