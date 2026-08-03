Уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко собрал «Лужники» и попал в Книгу рекордов

Певец Ваня Дмитриенко, родившийся в Красноярске, установил рекорд России как самый молодой артист, собравший полный стадион «Лужники» с сольным концертом. На его выступление 2 августа пришли 70 тысяч зрителей, сообщил главред Книги рекордов России Станислав Коненко.
На момент концерта артисту исполнилось 20 лет, девять месяцев и восемь дней. Предыдущий рекорд принадлежал Егору Криду, который выступил в «Лужниках» в августе прошлого года, собрав 86 тысяч зрителей.
Билеты на выступление были полностью распроданы. Артист также опубликовал в соцсетях афишу с пометкой Sold out и поблагодарил поклонников: «Спасибо каждому. Это невероятное чувство. Очень жду встречи. Переживаю, волнуюсь, но очень жду».
После концерта Дмитриенко заявил, что планирует вновь собрать «Лужники». «Я думаю, что да, учитывая, что сегодня мы собрали их полностью. Надеюсь, что мы будем делать это вновь», — сказал он журналистам.
Самый молодой российский исполнитель, собравший стадион, родился в Красноярске и с ранних лет начал заниматься музыкой. В 2020 году он стал известным после выхода песни «Венера-Юпитер». В 2025 году его песни «Силуэт» и «Шёлк» долгое время лидировали в чартах.
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