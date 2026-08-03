Уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко собрал «Лужники» и попал в Книгу рекордов

Самый молодой российский исполнитель, собравший стадион, родился в Красноярске и с ранних лет начал заниматься музыкой. В 2020 году он стал известным после выхода песни «Венера-Юпитер». В 2025 году его песни «Силуэт» и «Шёлк» долгое время лидировали в чартах.