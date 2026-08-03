Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Египте

Число погибших в результате землетрясения в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю достигло 28 человек. Землетрясение произошло 28 июля у побережья острова Кюсю в районе префектуры Кумамото. Главное метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе цунами. Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.