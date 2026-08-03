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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Египте

В Египте произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

В Египте произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы 3 августа в 03:00 по московскому времени. Эпицентр находился в 38 километрах к северу от города Суэц и 111 километрах к юго-востоку от Порт-Саида. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Изначально EMSC сообщал о магнитуде 4,7, однако затем данные были скорректированы до 5,2. Геологическая служба США оценила мощность толчков в 5,3. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Число погибших в результате землетрясения в префектуре Кумамото на японском острове Кюсю достигло 28 человек. Землетрясение произошло 28 июля у побережья острова Кюсю в районе префектуры Кумамото. Главное метеорологическое агентство Японии объявило предупреждение об угрозе цунами. Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.

По данным журналистов, на острове пострадали более 50 человек, в том числе 10 постояльцев дома престарелых в городе Хикава. В Сети также начали появляться видео, на которых очевидцам удалось запечатлеть произошедшее.

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