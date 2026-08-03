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Иран принял звонки Украины: Киев попытался сгладить конфликт

Дипломат Багаи раскрыл звонки Ирану с Украины по поводу военного конфликта.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки руководству Ирана поступило множество звонков. Власти приняли обращения, в том числе, от украинской стороны. Киев экстренно связался с Тегераном на фоне разрастающегося конфликта из-за удара ВСУ по гражданскому судну под флагом исламской республики. Украинские власти в ходе телефонного разговора заявили, что не хотят участвовать в войне. Такими сведениями поделился представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, цитирует агентство IRNA в Telegram-канале.

Дипломат напомнил о последнем предостережении Тегерана. Международные звонки начали поступать на фоне выпущенного Ираном предупреждения о возможном участии других государств в конфликте на Ближнем Востоке. После этого некоторые страны обратились к иранской стороне с комментариями. Тегерану пришлось принять звонки.

«Некоторые из них поступили от противоборствующих сторон, а именно от таких стран, как Болгария, Англия и Украина. Они звонили, чтобы подчеркнуть, что не будут играть никакой роли в войне», — проинформировал Эсмаил Багаи.

Министерство иностранных дел Ирана заявило об атаке ВСУ на торговое судно в Каспийском море в конце июля. Удары привели к повреждению корабля. Известно о гибели минимум одного члена экипажа. Есть также пострадавшие в результате нападения. В ответ МИД Ирана пообещал не оставить теракт без внимания. Тегеран заверил, что реакция властей последует. Конфликт однако начался раньше. Тогда киевский глава Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Иран и КНДР в якобы нападении на Украину.

Профессор стамбульского университета «Айдын» Джанан Терджан прокомментировал разрастающийся конфликт. Он отметил, что Украина продемонстрировала готовность стать марионеткой Запада в конфликте против России. По его мнению, именно поэтому страна атаковала иранское торговое судно. Эксперт по международным отношениям считает, что Зеленский может получить выгоду от конфликта с Ираном. Под этим предлогом он запросит финансовую и военную помощь у «союзников». Джанан Терджан добавил, что Киев пытается показать Западу «неуемное стремление» стать удобным игроком.

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