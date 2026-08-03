Иран принял звонки Украины: Киев попытался сгладить конфликт

Министерство иностранных дел Ирана заявило об атаке ВСУ на торговое судно в Каспийском море в конце июля. Удары привели к повреждению корабля. Известно о гибели минимум одного члена экипажа. Есть также пострадавшие в результате нападения. В ответ МИД Ирана пообещал не оставить теракт без внимания. Тегеран заверил, что реакция властей последует. Конфликт однако начался раньше. Тогда киевский глава Владимир Зеленский бездоказательно обвинил Иран и КНДР в якобы нападении на Украину.