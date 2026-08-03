В МВД рассказали, как защитить аккаунты в соцсетях и мессенджерах

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. МВД России для защиты личных аккаунтов в соцсетях и мессенджерах советует для каждого онлайн-сервиса использовать отдельный сложный пароль, а также рекомендует удалять неиспользуемые учетные записи, предварительно завершив все активные сессии на сторонних ресурсах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.
«Для защиты личных аккаунтов рекомендуется соблюдать ряд мер безопасности: использовать двухфакторную аутентификацию; ни при каких обстоятельствах не передавать третьим лицам коды подтверждения из СМС-сообщений; для каждого онлайн-сервиса использовать отдельный сложный пароль», — сказали в пресс-центре.
Кроме того, в МВД советуют удалять неиспользуемые учетные записи, предварительно завершив все активные сессии на сторонних ресурсах. Также там рекомендуют установить на все устройства антивирус с функцией веб-защиты. «Он поможет вовремя выявить попытки перехода на мошеннические и вредоносные сайты», — пояснили в ведомстве.