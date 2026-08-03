Россиянам рассказали, какие данные опасно публиковать в сосетях

Есть ряд данных, которые россиянам опасно публиковать в социальных сетях. Об этом напомнили в правоохранительных органах.
Так, не стоит размещать в свободном доступе адрес проживания, информацию о месте учёбы или работы и сведения о семье и близких, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
В министерстве объяснили, что данной информацией могут воспользоваться не только мошенники, но и вербовщики. Эти злоумышленники используют данные из социальных сетей для выстраивания портрета жертвы.
В полиции дали ещё ряд советов: не делиться своими взглядами в чатах и открытых источниках, не отвечать на вопросы личного характера, если они исходят от незнакомцев. Также рекомендуется уведомлять модераторов социальных сетей о подозрительной активности.
Используя полученные из соцсетей данные, мошенники вступают с человеком в прямой диалог и используют приемы социальной инженерии.
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