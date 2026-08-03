Больше трех тысяч автомобилей скопилось на границе ЕС и Белоруссии: в чем причина

В условиях приостановки пропуска транспорта Латвией через границу с Белоруссией на границе республики со странами Евросоюза продолжают увеличиваться очереди из автомобилей. Об этом со ссылкой на данные госпогранкомитета Белоруссии сообщает «РИА Новости».
Так, согласно информации на 20.00 мск 2 августа на пункте пропуска «Григоровщина» выезда из Белоруссии в Латвию ожидали 63 грузовика и одна легковая машина. Более значительные очереди наблюдались при выезде из Белоруссии в Литву и Польшу. На литовском направлении в пункте пропуска «Каменный Лог» ожидали 350 легковых автомобилей и 150 грузовиков. В «Беняконях» ожидают 220 легковых машин и 160 фур.
Вместе с тем, на белорусско-польской границе в «Брузгах» проезда ожидают 400 легковых автомобилей, в «Берестовице» — 155 легковых и 150 грузовых машин, в «Бресте» — 810 легковых автомобилей и 30 автобусов, а в «Козловичах» — 550 грузовиков.
Всего к 20:00 мск выезда из Белоруссии в страны ЕС ожидают более 3 тыс. единиц транспорта, заключается в тексте. При этом семь дней назад в очередях на выезд стояли примерно 2,3 тыс. автомобилей.
31 июля глава МВД Латвии Янис Домбрав выступил с заявлением. Он сообщил, что власти республики временно закрыли границу с Белоруссией после технического сбоя. Чиновник призвал тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами.
В свою очередь, пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии подтвердила, что с вечера 31 июля латвийские власти полностью остановили движение машин через единственный работающий пункт пропуска на границе с Белоруссией. Согласно заявлению официальных лиц, решение вступило в силу с 23:00.
При этом Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил информацию о закрытии границы с Латвией. Об этом заявил официальный представитель комитета Антон Бычковский.
Ранее KP.RU сообщал, что на границе Белоруссии с некоторыми государствами Евросоюза скопилось почти 1,9 тысячи автомобилей. Как уточняли в Госпогранкомитете республики, в очередях оказались фуры, пассажирские автобусы и легковушки.