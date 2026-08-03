Больше трех тысяч автомобилей скопилось на границе ЕС и Белоруссии: в чем причина

Так, согласно информации на 20.00 мск 2 августа на пункте пропуска «Григоровщина» выезда из Белоруссии в Латвию ожидали 63 грузовика и одна легковая машина. Более значительные очереди наблюдались при выезде из Белоруссии в Литву и Польшу. На литовском направлении в пункте пропуска «Каменный Лог» ожидали 350 легковых автомобилей и 150 грузовиков. В «Беняконях» ожидают 220 легковых машин и 160 фур.