Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведомости»: хакеры стали чаще совершать многоэтапные веб-атаки на компании РФ

По данным исследования компаний в области кибербезопасности WMX и Servicepipe, доля кибератак выросла до 849,7 млн, что на 27% больше, чем годом ранее.

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Доля кибератак на прикладной уровень сетевой инфраструктуры сайтов и приложений российских компаний выросла до 849,7 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компаний в области кибербезопасности WMX и Servicepipe.

По данным исследования, почти каждая такая атака на онлайн-ресурсы начиналась с киберразведки. Таким образом мошенники пытаются определить пороги срабатывания средств защиты информации для обхода защиты. Отмечается, что распространение инструментов на базе ИИ существенно ускорило этот процесс и снизило порог входа для проведения сложных атак.

После завершения киберразведки хакер начинает проявляться, например, с помощью DDoS-атак. За первое полугодие этого года исследователи фиксировали DDoS-атаки мощностью свыше 2 Тбит/с, а число атак интенсивностью более 100 Гбит/с выросло в 5 раз. Количество автоматизированных сканирований за год выросло вдвое.

Тенденцию к росту числа многоэтапных атак изданию также подтвердили в «Лаборатории Касперского», RED Security, «Гарде» и «Элвис-плюсе».