«Ведомости»: хакеры стали чаще совершать многоэтапные веб-атаки на компании РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Доля кибератак на прикладной уровень сетевой инфраструктуры сайтов и приложений российских компаний выросла до 849,7 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компаний в области кибербезопасности WMX и Servicepipe.