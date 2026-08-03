«Ведомости»: хакеры стали чаще совершать многоэтапные веб-атаки на компании РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Доля кибератак на прикладной уровень сетевой инфраструктуры сайтов и приложений российских компаний выросла до 849,7 млн, что на 27% больше, чем годом ранее. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компаний в области кибербезопасности WMX и Servicepipe.
По данным исследования, почти каждая такая атака на онлайн-ресурсы начиналась с киберразведки. Таким образом мошенники пытаются определить пороги срабатывания средств защиты информации для обхода защиты. Отмечается, что распространение инструментов на базе ИИ существенно ускорило этот процесс и снизило порог входа для проведения сложных атак.
После завершения киберразведки хакер начинает проявляться, например, с помощью DDoS-атак. За первое полугодие этого года исследователи фиксировали DDoS-атаки мощностью свыше 2 Тбит/с, а число атак интенсивностью более 100 Гбит/с выросло в 5 раз. Количество автоматизированных сканирований за год выросло вдвое.
Тенденцию к росту числа многоэтапных атак изданию также подтвердили в «Лаборатории Касперского», RED Security, «Гарде» и «Элвис-плюсе».