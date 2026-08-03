День Марии Магдалины. Что строго запрещено делать 4 августа 2026 года

Она сопровождала Христа во время Его проповеднических странствий вместе с другими исцелёнными Им женщинами, заботясь о Нём и помогая в земных делах. Когда после ареста Иисуса большинство учеников из страха покинули Учителя, а апостол Пётр трижды отрёкся от Него, Мария Магдалина не отступила — она осталась рядом со Спасителем до самого конца.