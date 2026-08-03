День Марии Магдалины. Что строго запрещено делать 4 августа 2026 года

4 августа православная церковь чтит память святой равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых почитаемых женщин в истории христианства, чья жизнь стала ярким примером духовного преображения, веры и преданности Христу. Подробнее о житии святой, молитвах Марии Магдалине, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале сайта perm.aif.ru.
Какой церковный праздник отмечают 4 августа 2026 года.
День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины ежегодно отмечается 4 августа (22 июля по старому стилю). По церковному преданию, в IX веке при византийском императоре Льве VI Мудром её святые мощи были перенесены из Эфеса в Константинополь.
Мария Магдалина относится к святым жёнам-мироносицам, названным так потому, что после распятия Иисуса Христа они принесли благовонное миро, чтобы помазать Его тело по иудейскому обычаю, и одними из первых обнаружили пустой гроб. Почётный титул равноапостольной она получила за своё апостольское служение и за то, что первой возвестила ученикам Христа о Его Воскресении.
Житие Марии Магдалины.
Мария родилась в небольшом городе Магдала на берегу Геннисаретского озера, в Галилее, — отсюда и её прозвище. Евангелие немного рассказывает о её ранних годах, однако сообщает, что Мария была одержима семью бесами, от которых её исцелил Иисус Христос. После этого чудесного исцеления Мария стала одной из самых преданных последовательниц Спасителя.
Она сопровождала Христа во время Его проповеднических странствий вместе с другими исцелёнными Им женщинами, заботясь о Нём и помогая в земных делах. Когда после ареста Иисуса большинство учеников из страха покинули Учителя, а апостол Пётр трижды отрёкся от Него, Мария Магдалина не отступила — она осталась рядом со Спасителем до самого конца.
Именно Мария Магдалина одной из первых пришла на рассвете третьего дня ко гробу Христа с намерением помазать Его тело миром — и стала первым человеком, кому явился воскресший Спаситель. Она же принесла апостолам радостную весть о Воскресении.
Согласно церковному преданию, после Воскресения Христа Мария Магдалина предстала перед императором Тиберием и возвестила ему: «Христос воскресе!». Император не поверил её словам и ответил, что скорее поверит в то, что обычное куриное яйцо станет красным. Тогда яйцо в руках Марии Магдалины чудесным образом окрасилось в красный цвет. С этим преданием связывают происхождение пасхального обычая дарить друг другу крашеные яйца.
Последние годы жизни святая провела в Эфесе, где помогала апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в его проповеднической деятельности, там же она окончила свой земной путь. Позднее её нетленные мощи были перенесены в Константинополь, а, по преданию, во время Крестовых походов часть их оказалась в Риме, где и сегодня почитается в базилике святого Иоанна Латеранского.
Молитва Марии Магдалине.
Марию Магдалину почитают как равноапостольную святую, мироносицу и первую свидетельницу Воскресения Христова. Перед её иконой молятся об укреплении веры, мужестве в исповедании Христа, духовной стойкости и помощи в следовании евангельскому пути.
Также к святой обращаются женщины, ищущие духовного очищения и обновления, вспоминая, как после исцеления Христом от одержимости семью бесами она стала одной из Его самых преданных учениц и верной свидетельницей Воскресения.
Что нельзя делать 4 августа 2026 года.
— Нельзя много работать в огороде. По народным поверьям, тяжёлый труд на земле в этот день не приносил пользы, а лишь забирал силы впустую, поэтому предки старались ограничиться самыми необходимыми делами.
— Нельзя ссориться и сквернословить. Мария Магдалина почитается как символ искреннего покаяния и преданной веры, поэтому конфликты и грубые слова в её день считались особенно неуместными и способными обернуться разладом на долгое время.
— Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Считалось, что тот, кто проявит скупость и откажет просящему 4 августа, сам может столкнуться с нуждой и лишениями в будущем, поэтому в этот день старались быть особенно щедрыми.
— Нельзя держать закрытыми занавески. По поверью, открытые окна и занавески в этот день помогали впустить в дом свет и благополучие, тогда как закрытые, наоборот, могли «отгородить» жильё от удачи.
Что можно делать 4 августа 2026 года.
— Посетить храм и помолиться. Мария Магдалина почитается как одна из самых преданных последовательниц Христа и первая свидетельница Его Воскресения, поэтому молитва в этот день считается особенно значимой для верующих.
— Провести генеральную уборку. По народным поверьям, уборка в этот день не только приводит жильё в порядок, но и символически очищает дом от негатива, освобождая место для благополучия.
— Приобрести новую одежду. Считалось, что обновки, купленные в этот день, принесут удачу и обновление в жизни, поэтому 4 августа традиционно считался хорошим днём для шоппинга.
— Заниматься собственной красотой. По поверьям, уход за собой в день Марии Магдалины, известной своей внутренней и внешней красотой, помогает не только похорошеть, но и обрести душевную гармонию.