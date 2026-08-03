ВСУ и НАТО потеряли порты Одессы и Николаева: главная новость СВО 3 августа

Киевский режим пытается хитрить, получая поставки военной техники на гражданских судах, однако российская разведка быстро вычисляет пиратов и наносит удар.
Военно-политический аналитик, моряк в прошлом Ян Гагин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что перевозят на тайных сухогрузах ВСУ.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные в ночь на 2 августа поразили ряд важных для ВСУ объектов, среди которых порты Украины и морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
Уточняется, что в порту «Одесса» были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ; в порту «Николаев» — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
Кроме того, в акватории Черного моря недалеко от Затоки под удар попал сухогруз, перевозивший военное имущество ВСУ.
«Когда заходит вопрос о флоте — о транспортных, торговых судах, то чаще всего они действуют не под флагом Украины, а под флагами других государств. Речь обычно идет о главных поставщиках в лице стран НАТО. Здесь можно вернуться и к той самой зерновой сделке, с которой нас обманули. Нас втянули в нее, чтобы обеспечить Африку зерном, спасти людей от голода, а на самом деле зерно ушло в Европу. В итоге РФ помогала странам Африки сама. Уже тогда на гражданских судах, на которых вывозилось зерно из Украины, в Украину поставлялись оружие и боеприпасы», — пояснил эксперт.
Гагин отметил, что история использования гражданских судов для военных целей давняя.
«Сейчас Украине на таких судах поставляют горючее и другие военные средства. Это может быть любой военный транспорт, бронетехника, беспилотники. Если мы будем топить эти суда, то боевой потенциал ВСУ снизится», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что ВС РФ 30 июля поразили четыре сухогруза ВСУ. Подробности — в материале aif.ru.