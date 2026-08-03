В Магадане завершился Всероссийский марафон «Земля спорта»

В Магадане на площадке спорткомплекса «Президентский» прошёл Всероссийский марафон «Земля спорта». Праздник собрал участников, болельщиков, судей и волонтёров. Организаторы подготовили соревнования по пяти дисциплинам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.