Мэр Иркутска проверил состояние ранее благоустроенного сквера «Ирис»

Как сообщает пресс-служба мэрии, поводом для выезда стало бездействие подрядчика по устранению выявленных нарушений.
Сквер «Ирис» на бульваре Рябикова, 20а был благоустроен в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Здесь обустроили парковку с заездным карманом, пешеходные дорожки с плиточным покрытием, игровые и спортивные площадки, установили освещение, сцену, амфитеатр и пешеходный фонтан.
Подрядчик ООО «Экостэп Иркутск» выполнял работы со значительным отставанием от графика, завершив благоустройство только в декабре. В мае 2025 года комитетом городского обустройства были выявлены многочисленные недочеты. В адрес организации направлено пять претензий, последняя устанавливала срок устранения нарушений до 30 июня 2025 года. Однако значительная часть дефектов, включая конструктивные элементы фонтана, исправлена не была. В прошлом году администрация подала заявление в Арбитражный суд Иркутской области о принудительном взыскании неустойки и понуждении к исполнению гарантийных обязательств.
«Мы последовательно добиваемся, чтобы недобросовестные подрядчики несли ответственность за некачественную работу. Сквер “Ирис” — яркий пример. Объект делали по президентскому проекту “Формирование комфортной городской среды”, иркутяне голосовали за него, ждали. А в итоге получили разрушенную плитку у фонтана и просевший грунт. Мы подали в суд, требуем взыскать неустойку и заставить устранить все недостатки. Депутатский корпус нас в этом поддерживает. Будем продолжать такие проверки и дальше. Если результат нас не устроит, то исполнитель будет нести ответственность», — подчеркнул Руслан Болотов.