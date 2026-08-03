Мэр Иркутска проверил состояние ранее благоустроенного сквера «Ирис»

«Мы последовательно добиваемся, чтобы недобросовестные подрядчики несли ответственность за некачественную работу. Сквер “Ирис” — яркий пример. Объект делали по президентскому проекту “Формирование комфортной городской среды”, иркутяне голосовали за него, ждали. А в итоге получили разрушенную плитку у фонтана и просевший грунт. Мы подали в суд, требуем взыскать неустойку и заставить устранить все недостатки. Депутатский корпус нас в этом поддерживает. Будем продолжать такие проверки и дальше. Если результат нас не устроит, то исполнитель будет нести ответственность», — подчеркнул Руслан Болотов.